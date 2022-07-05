Kahramanmaraş’ta yola fırlayan köpek kazaya neden oldu
Kahramanmaraş’ta yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil orta refüje çarptı.
KAHRAMANMARAŞ 05.07.2022, 14:26
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Çamlık Mahallesi sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halinde iken önüne köpek fırladı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, otomobiliyle orta refüje çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.
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