Kahramanmaraş’ta yola fırlayan köpek kazaya neden oldu 

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Çamlık Mahallesi sürücüsü öğrenilemeyen otomobil seyir halinde iken önüne köpek fırladı. Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, otomobiliyle orta refüje çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu.