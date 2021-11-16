Kahramanmaraş’ta yük treni ile otomobil çarpıştı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesi Sümer Mahallesi İlahiyat Caddesi üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kişi, otomobiliyle geçiş yaptığı esnada yük treni ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı, Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.