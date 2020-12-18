Kahramanmaraş'ta yüksek gerilim akımına kapılan işçi can verdi!
Kahramanmaraş'ta inşaatta çalışırken elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 18.12.2020, 11:53 18.12.2020, 19:52
Merkez Onikişubat ilçesi Kazmabağlar Karasevmez mevkisinde bir bağ evinin çatısını onaran Ali Denizdurduran (38), profil kaynağı yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Denizdurduran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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