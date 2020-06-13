Kahramanmaraş'ta yürek sızlatan görüntü!

Eşinin mezarı başında, 'Kusura bakma hanım, artık günde bir kere geleceğim havalar ısındı.' diyerek seslenen Kalaycı, 'Şimdikilerin derdi, 'ver para, ver para' başka dertleri yok.' diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Twitter hesabından Orhan kalaycıya destek olacak bir paylaşımda bulundu.





Kahramanmaraş’ta 83 yaşındaki Orhan Kalaycı, 10 yıl önce hayatını kaybeden karısının mezarını her gün 15 kilometre yürüyerek ziyaret ediyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör,"Orhan amca ne zaman isterse biz kendisini merhum eşinin kabir ziyaretine götürmeye hazırız" dedi.