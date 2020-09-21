Kahramanmaraş'ta yürüme zorluğu çeken seyyar satıcıya elektrikli motor alındı

Elbistan’da seyyar satıcılıkla yaşamını sürdürmeye çalışan Hacı Mehmet Gökşen (66) bel fıtığı rahatsızlığı nedeni ile yürüme zorluğu çektiği için çalışamaz oldu.

Geçim zorluğu çekmeye başlayan Gökşen’in durumunu İğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri ile paylaşması sonucunda, hayırseverlere sosyal medya üzerinden çağrıda bulunuldu. Hayırseverlerin yardımları ile hem ulaşımını, hem de geçimini sağlayabilmesi için Gökşen’e elektrikli motor alındı.

Yürüme zorluğu nedeni ile uzan süredir çalışamadığın ve geçim zorluğu yaşadığını belirten Hacı Mehmet Gökşen, alınan elektrikli bisiklet ile sebze meyve satarak geçimini sağlayacağını söyleyerek, dernek yöneticilerine ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

Topladıkları yardım paraları ile Gökşen’e destek olan İğde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Yahya Marangoz’da hayırseverlere teşekkür etti. Marangoz: “Yürüme zorluğu nedeni ile çalışamayan geçim sıkıntısı çeken bir vatandaşımızın ihtiyacını gidermek bizleri mutlu etti. Hacı Mehmet ağabey bu araçla meyve sebze satarak kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlayacak” ifadelerini kullandı.