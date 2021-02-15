Kahramanmaraş'ta yüz yüze eğitim başladı

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulları ve anaokulları bugün açıldı.

2020-2021 eğitim öğretim döneminin 22 Ocak 2021`de başlayan yarıyıl tatili bugün sona erdi. Kahramanmaraş’ta merkeze ve ilçelere bağlı köy ve beldelerde bulunan okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı.

Maskeleri takılı olarak okula gelen öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte etti. Öğrenciler sınıfa ateşleri ölçüldükten sonra girdi.





Sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıf düzeninde çocukların arasında 1-1,5 metre olmasına özen gösterildi.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Suçatı’nda ilkokul ve ortaokullarında öğrencilerle hasret giderdi.

Yılmaz, seyreltilmiş şekilde eğitim-öğretime yüz yüze olarak Kahramanmaraş’ta 54 bin öğrenciyle 460 okulda köy ve kasabalardaki seyreltilmiş okullarda eğitim-öğretime başlandığını söyledi.



Eğitime başlayan öğrencilere onları yetiştiren öğretmenlere ve bu çocukları emanet eden velilere çok teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, konuşmasına şöyle devam etti.



“Bugün seyreltilmiş şekilde eğitim-öğretime yüz yüze olarak Kahramanmaraş’ta 54 bin öğrencimizle 460 okulumuzda köy ve kasabalardaki seyreltilmiş okullarımızda eğitim-öğretime başladık. Biz de Su Çatı İlkokulu Ve Ortaokulu'nda öğrencilerimizle beraber eğitime başladık, onlarla beraber bu hasreti giderdik. Gerçekten, gerek öğrencilerimiz gerekse öğretmenlerimiz de ki heyecan görmeye değerdi.

Bizim çocuklarımızı, çocuklarımızın da okulu ve bizleri özlediklerini görmüş olup bu Özlem'i bu hasreti gidermiş olduk. İnşallah ümit ve temennimiz duamız bundan sonraki süreç içerisinde de çocuklarımızın en güzel şekilde eğitimlerini alabilmeleri için biz elimizden gelen gayreti ve özeni göstereceğiz. Bütün okullarımızın tam gün eğitime geçecek şekilde başlamasını ümit ve temenni ediyoruz. Eğitime başlayan öğrencilerimize onları yetiştiren öğretmenlerimize ve bu çocukları bizlere emanet eden velilerimize de çok teşekkür ediyorum başarılar diliyorum. Yeni eğitim-öğretim dönemimiz hayırlı olsun.” diye konuştu. Muhabir: Gökhan Çalı