Kahramanmaraş’ta yüzmek için girdiği su göletinde boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Kartal Mahallesi’nde çobanlık yapan Y.A (15) ile N.A (14) yüzmek için bölgede bulunan Orman Bölge Müdürlüğüne ait su göletine girdi. Çocuklardan N.A kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, Y.A göletten çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan Y.A, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.