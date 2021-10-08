Kahramanmaraş’ta zehir taciri tutuklandı
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonda, suçüstü yakalanan zehir taciri tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 08.10.2021, 17:31
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonda, suçüstü yakalanan zehir taciri tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde narkotik köpeği Alfi ile yapılan aramada 5 bin 500 Adet Captagon hap ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan M.M., emniyette işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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