Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok! 3 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2020, 09:22 15.06.2020, 12:49
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin il dışından temin ettiği uyuşturucuları Kahramanmaraş'ta satacağı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı Pazarcık ilçesi girişinde durdurdu.
Araçtaki Y.E.İ. (26) İ.H.T. (24) A.D. (43) ve S.Y'nin (24) üzerinde arama yapan jandarma ekibi, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 gram eroin ve 1 tabanca ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan S.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı.
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