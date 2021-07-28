Kahramanmaraş’ta zehir tacirlerine geçit yok!
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 28.07.2021, 12:59 28.07.2021, 13:02
Narkotik Polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan takipte H.K.,M.T. ve R.N. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ile birlikte 1 adet tabanca ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen H.K. (29), M.T.(30) ve R.N. (20) isimli 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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