Kahramanmaraş’ta zehir tacirlerine geçit yok!

Narkotik Polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan takipte H.K.,M.T. ve R.N. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler ile birlikte 1 adet tabanca ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen H.K. (29), M.T.(30) ve R.N. (20) isimli 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.