Kahramanmaraş’ta zehir tacirlerine geçit yok!

Narkotik Polisi sokakta uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheliyi takibe aldı. Yapılan takiplerde E.B. isimli şüpheli uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametinde çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler, 2 (İki) adet tabanca ile 6 (altı)adet fişek ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi. Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen E.B.(27)İsimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.