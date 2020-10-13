Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok! 8 şüpheli yakalandı

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin farklı noktalarında belirlenen 7 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 14 sentetik hap ile 113 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.