Kahramanmaraş'ta zehir tacirlerine geçit yok! Bir kişi daha tutuklandı

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık H.D. ve avukatı katıldı.

Mahkemede suçlamayı kabul etmeyen sanık, uyuşturucu maddeyi kullanmak için bulundurduğunu iddia etti.

Mahkeme heyeti uyuşturucu madde ticareti yapmaktan suçlu bulduğu H.D.’yi 8 yıl 4 ay hapis, 16 bin 660 TL adli para cezasına çarptırdı.

Elbistan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerinin 29.08.2019 tarihinde yaptığı çalışma neticesinde ikametinde ve üzerinde satışa hazır halde paketlenmiş kubar esrar maddesi ele geçirilen H. D. (47) tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na konulmuştu.

HABER: ALİ ÖZTÜRK