Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsü, kontrolünü kaybettiği otomobille önce traktöre sonra başka bir otomobile çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 31.05.2022, 16:46
Reşit Y. idaresindeki otomobille Alembey Mahallesi’nden Elbistan’a seyir halinde iken karşı istikametten gelmekte olan Sırttık K. yönetimindeki traktöre, sonra Süleyman M’nin kullandığı otomobile çarptı.
Kazada yaralanan Reşit Y., Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar normale döndü.
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