Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza: 2 yaralı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 29.04.2021, 01:13 29.04.2021, 11:15
Salih B'nin (22) kullandığı 33 HL 738 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 46 LD 928 plakalı araca, ardından da 51 KN 153 plakalı otomobile çarparak devrildi.
Park halindeki 51 KN 153 plakalı otomobil ise çarpmanın etkisiyle yan yatarak 34 BSU 316 plakalı otomobil ile 34 ABT 411 otomobile çarptı.
Kazada sürücü Salih B. ile araçtaki bir kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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