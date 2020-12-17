Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş’ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.12.2020, 22:57 17.12.2020, 23:16
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Üngüt Mahallesi Üngüt kavşağında kırmızı ışıklarda bekleyen otomobillere cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle cip yol kenarındaki ağacı da yerinden sökerek ancak durabildi. Meydana gelen kazada sevilen iş insanı Harun Sular'ın hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralı olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Aksu TV ailesi olarak, Harun Sular'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
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