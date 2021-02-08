Kahramanmaraş'ta zorlu kış şartlarında yaban hayvanları unutulmadı

Afşin’de, Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) Göksun Şefliği ile Afşin Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği tarafından başlatılan ‘doğaya bir yem de sen bırak’ kampanyası kapsamında toplanan yemler, yaban hayvanları için doğaya bırakıldı.

Afşin Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği üyeleri ve gönüllüler ilçe genelinde toplanan yemler belirlenen avlaklara bırakıldı.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, “Geçtiğimiz yıl başlattığımız doğaya bir yem de sen bırak kampanyamızın ikincisini yapıyoruz” diye konuştu.

Afşin Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği Başkanı Abdullah Öztürk de kış şartlarında yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için başlatılan kampanya yoğun bir katılım olduğunu dile getirdi.