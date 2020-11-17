Kahramanmaraş’ta,1.Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri başladı! İlk ödüller sahiplerini buldu
Kahramanmaraş'ta 5 gün sürecek 1. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günlerinin ilk ödülleri sahiplerini buldu.
KAHRAMANMARAŞ 17.11.2020, 13:16 17.11.2020, 19:36
Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 10 ülkeden yerli ve yabancı 100'e yakın şair-yazarın yer aldığı etkinliğinin açılışı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde törenle yapıldı.
Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş, birçok ünlü şair ve yazarın Kahramanmaraşlı olmasının tesadüf olmadığını ve buradan aldıkları ilham ile bu etkinliği yaptıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem Keleş de kültür ve sanat alanında 3 ana kol üzerinde çalışma faaliyetleri yaptıklarını belirtti.
Hastanede Kovid-19 tedavisi gören Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise programa katılamamasından dolayı üzüntüsünü dile getirdiği mektubu Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan okudu.
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