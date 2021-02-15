Kahramanmaraş’taki “12 Şubat Kurtuluş ve 3. Fahri Gemci'yi Anma Trap Kupası” tamamlandı

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı 2021 yılı Faaliyet programında yer alan ve Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak “12 Şubat Kurtuluş ve 3. Fahri Gemci’yi Anma Trap Kupası” 12-13-14 Şubat 2021 tarihlerinde İl Müdürlüğü Olimpik Trap Skeet Atış Poligonunda gerçekleştirildi. 20 il ve Azerbaycan’dan 150’ye yakın sporcunun katılımıyla yapılan kupaya Atıcılık Milli Takım ve TOHM Sporcuları tam kadro iştirak etti.

Kupaya 12 Şubat 2021 tarihinde Kahramanmaraş Milletvekilleri, Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanları, İl Kurum ve Kuruluşlarının temsilcileri, Atıcılık Federasyon Başkanı ve Rahmetli Fahri Gemci’nin Ailesinin katılımlarıyla açılış töreni yapıldı.

Tören programında İstiklal Marşımızın Okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’un açılış konuşması gerçekleştirdi. Boz, konuşmasında şunları söyledi: "12 Şubat Kurtuluş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzce 2000 yılından beri aralıksız olarak yapılan 12 Şubat Kurtuluş Kupası Trap Müsabakaları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenmektedir. 3 yıldan beri Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığının yılık faaliyet programlarında da “12 Şubat Kurtuluş ve Fahri Gemici’yi Anma Kupası” olarak yer almaktadır. Poligonumuzda 2000 yılından beri Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığının Ulusal, Bölgesel ve İl Müdürlüğümüzün Yerel Trap müsabakaları düzenlenmektedir. Özellikle İlimiz gençlerine Trap ve Skeet branşlarında 2 Antrenör tarafından Eğitim verilerek Ulusal faaliyetlere hazırlanmaktadırlar."

Kupanın Son Günü yapılan final atışlarının sonunda derece elde eden sporculara düzenlene törenle madalyalarını Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz takdim ettiler.