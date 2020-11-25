Kahramanmaraş’taki 2 ova 'büyük ova koruma alanı' olarak belirlendi

Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak 25 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Kahramanmaraş’ta bulunan Altınyayla ve Yeşilova ovaları ‘büyük ova koruma alanı’ olarak belirlendi.

Buna göre, tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği bazı ovalar, büyük ova koruma alanı olarak belirlendi.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARARA GÖRE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI OLARAK BELİRLENEN DİĞER OVALAR:

Batman'da Gercüş Ovası, Bayburt'ta Aydıntepe, Beşpınar, Demirözü ve Yazıbaşı ovaları, Bursa'da Güllüce, İznik, Orhaneli, Orhangazi ve Melik ovaları, Elazığ'da Karakoçan ve Kovancılar ovaları, Kars'ta Akyaka Demirkent, Merkez Dikme ve Susuz ovaları, Malatya'da Eymir Kızık, Kale ve Yenice ovaları, Muş'ta Bulanık, Liz ve Malazgirt ovaları, Niğde'de Eminlik ve Hacıbeyli ovaları.