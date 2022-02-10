Kahramanmaraş’taki antikacı sizi kurtuluş savaşına götürüyor!

Bundan tam 102 yıl önce kadınıyla erkeğiyle yaşlısıyla genciyle müthiş bir gayret gösterilerek milli mücadelenin fitilini ateşleyen ve kendi kendini kurtaran şehir olarak tarihe adını altın harflerle yazdıran Kahramanmaraş’ta, 12 Şubat’ın yaklaşması kurtuluş heyecanı tekrardan alevlendi. Bu çerçevede Kahramanmaraş’ta antikacılık yapan Cahit Altıgöz, Maraş’ı ‘Kahraman’ yapan destansı mücadelede kullanılan kılıçtan tüfeğe, kamadan hançere fişekten kıyafete kadar birçok tarihi argümanları her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara sergiliyor. Ellerinde Fransızlardan kalma birkaç objenin olduğunu da belirten Altıgöz, “Koleksiyonumuzda olan tarihi argümanları isteyenler çok oldu. Hatta başka şehirlerdeki müzelerden de talep oldu ama ben bunların hiçbirini satmıyorum. Bunlar bizim ecdat yadigârımız. Ne kadar zorda da kalsak, satmayacağız. Bunlar yaşayan ve ruhu olan objeler” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDEN KALMA SİLAHLARI SANDIKLARINDAN ÇIKARDIK”

Altıgöz, konuşmasında şunları söyledi: “Her yıl Şubat ayında bugünlerde milli mücadele haftasında genelde kültür merkezlerinde halkın yoğun olduğu alanlarda sergi yapıyorum. Bu vesile ile her yıl milli mücadele döneminden kalma silahları sandıklarından çıkardık.

“GELECEK NESİLLERE AKTARMAK İÇİN BUNLARI KENDİ KOLEKSİYONUMDA SAKLIYORUM”

Atalarımız nasıl o yıllarda bu şehri milli mücadele ruhu ile kurtardıysa o ruhtan uzak kalmamak, gelecek nesillere aktarmak için bunları kendi koleksiyonumda saklıyorum. Her yıl sandıklarından çıkarıp bakımlarını yapıp 12 Şubat’tan sonra tekrar sandıklarına koyuyoruz. Şehrimiz için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapıyoruz.

“MİLLİ MÜCADELEDE KENDİ ALET EDEVATINI KENDİ SAVAŞ MALZEMESİNİ KENDİ YAPAN BİR NESLİN ÇOCUKLARIYIZ”

Milli mücadelede kendi alet edevatını kendi savaş malzemesini kendi yapan bir neslin çocuklarıyız. Sandıkta kılıçlar, tüfekler, kamalar, hançerler, fişeklikler, kütüklükler var. Bunların hepsi Kahramanmaraş’ımızın yaptığı silahlardır. Burada Fransızlardan kalan birkaç objede var. Buda yine bizim kendi koleksiyonumuzun içerisinde. Tabii yine kıyafetlerde var.

“HER ZAMAN BİR MÜZE HAYALİM VAR”

Dünyada kendi kendini kurtaran ilk şehir, tek şehir Kahramanmaraş’tır. Bundan dolayı sergilediğimiz ürünlere olan ilgi çok fazla. İnsanlarımız buraya her zaman gelip, sergilediğimiz tarihi argümanlarımızı görebilirler. Her zaman bir müze hayalim var. Birçok yere birçok müze yaptım ama bir milli mücadele müzesi yapmayı arzuluyorum.”

