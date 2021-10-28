Kahramanmaraş’taki çiftçilere çilek fidesi dağıtıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretimi destekleme projeleri kapsamında Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesinde üreticilere çilek fidesi dağıtım töreni gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 28.10.2021, 17:04
Proje kapsamında fide bedelinin yüzde 33,3‘lük kısmı Bakanlıkça karşılanan 89.000 adet Albino çeşidi ve 229.000 adet Monterey çeşidi olmak üzere, toplam 318.000 adet çilek fidesi, Türkoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere dağıtıldı.
Yapılan dağıtım törenine Türkoğlu İlçe Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Kargı, Türkoğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hikmet Kaçar, teknik personeller, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.
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