Kahramanmaraş’taki etkinlik ileri bir tarihe ertelendi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında 29 Kasım Pazartesi (bugün) saat 19.00’da Yazar Yusuf Kaplan ile gerçekleştirilecek söyleşi etkinliğinin mücbir sebeple ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan ertelemeye ilişkin yapılan açıklamada, “Yazar Yusuf Kaplan’ın İstanbul’daki hava muhalefeti sebebiyle uçuşu iptal olmuştur. Bu nedenle bu akşamki etkinlik ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı