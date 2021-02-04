Kahramanmaraş’taki evde bakım hizmetleri yüzleri güldürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Özel gereksinimli bireylere ve yaşlı vatandaşlara verilen “Evde Berber” hizmeti, ihtiyaç sahibi vatandaşların bakımlarını ücretsiz karşılıyor. Covid-19 pandemisinin oluşturduğu kısıtlılık sebebiyle tıraş olmakta zorluk yaşayan vatandaşlara, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinesindeki personeller tarafından hizmet sağlanıyor. Hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sunulan ‘Evde Berber’ hizmeti için 0344 225 71 88 numaralı telefondan randevu alınabiliyor.

Sosyal Hizmetlerde Büyükşehir Farkı

Konu ile ilgili olarak Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal hizmet alanında şehrin en önemli çalışmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Evde bakım hizmetlerimizle binlerce hemşehrimize ulaşıyoruz. Pandemi sürecinde başlattığımız önemli çalışmalardan biri de ‘Evde Berber’ hizmeti oldu. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın kısıtlamalarda evde kalmalarını sağlamak, bulaş riskini azaltmak amacıyla berber ve kuaför hizmetleri için bir ekip görevlendirdik. Başvurular gelmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.