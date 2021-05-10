Kahramanmaraş'taki feci kaza! Aynı aileden 4 kişi öldü

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun 30'ncu kilometresinde Suçatı mevkiinde meydana geldi.

Edilen bilgiye göre, Şoför Ramazan Özdemir (37) yönetimindeki 06 AV 3244 plakalı otomobil ile seyir halinde iken Ilıca yol kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde seyir halinde olan hafriyat yüklü kamyonuna arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile birlikte aynı aileden Hasan Özdemir (79), Fatma Özdemir (80) ile Tugay Özdemir (17) hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.