Kahramanmaraş’taki hal kavşağı yenileniyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Yolu üzerinde bulunan Hal Kavşağı’nda başlattığı düzenleme çalışmalarını tamamlıyor.
KAHRAMANMARAŞ 31.07.2021, 11:56
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin önemli arterlerinden Kayseri Yolu’nda bulunan Hal Kavşağı düzenlemesinin yanı sıra bölgede peyzaj çalışmaları da başlatıldı. Madalyalı Kavşak ile arterin görünümünü güzelleştirecek kavşak, kısa sürede tamamlanacak.
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