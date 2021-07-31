Kahramanmaraş’taki hal kavşağı yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Yolu üzerinde bulunan Hal Kavşağı’nda başlattığı düzenleme çalışmalarını tamamlıyor.

KAHRAMANMARAŞ 31.07.2021, 11:56
Kahramanmaraş’taki hal kavşağı yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin önemli arterlerinden Kayseri Yolu’nda bulunan Hal Kavşağı düzenlemesinin yanı sıra bölgede peyzaj çalışmaları da başlatıldı. Madalyalı Kavşak ile arterin görünümünü güzelleştirecek kavşak, kısa sürede tamamlanacak.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Kayseri yolu
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