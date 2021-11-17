Kahramanmaraş'taki hoparlörlerden Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiiri dinletildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alınan karar doğrultusunda 2020 yılında fahri hemşeriliğin verildiği Sezai Karakoç için kentteki hoparlörlerden vefat duyurusu yapıldı.

Duyurunun ardından vatandaşlara şairin Ey Sevgili şiiri dinletildi.