Kahramanmaraş'taki hoparlörlerden Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiiri dinletildi
Türk edebiyatının önemli isimleri arasında yer alan mütefekkir, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatının ardından fahri hemşeriliğin verildiği Kahramanmaraş'ta anonslar yapıldı, "Ey Sevgili" şiiri dinletildi.
KAHRAMANMARAŞ 17.11.2021, 21:55 17.11.2021, 22:02
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, alınan karar doğrultusunda 2020 yılında fahri hemşeriliğin verildiği Sezai Karakoç için kentteki hoparlörlerden vefat duyurusu yapıldı.
Duyurunun ardından vatandaşlara şairin Ey Sevgili şiiri dinletildi.
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