Kahramanmaraş’taki Kılağlı mahallesinde içme suyu çalışması tamamlandı

Kahramanmaraş’ta kaliteli ve kesintisiz içme suyu misyonuyla çalışmalarını sürdüren Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) Dulkadiroğlu İlçesi Kılağlı Mahallesinde yapılan sondaj ve terfi hattı çalışması neticesinde mahallenin içme suyu sorununu giderdi.

Yapılan çalışma neticesinde bin 100 metre terfi hattı döşenerek mahalle hizmetine sunuldu. KASKİ ekiplerinin özverili sondaj çalışmalarının ardından 3lt/sn ile çıkan suya ulaşıldı.

Mahalle Muhtarı Ali Gözübüyük, daha önceden su sıkıntısı olduğunu, yapılan çalışmayla giderildiğini söyleyerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e ve KASKİ Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkürlerini iletti.