Kahramanmaraş'taki konteyner kentte ilk iftar!

Yaklaşık 10 bin kişinin barındığı Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde Suriyeli kadınlar iftar hazırlarken eşleri de onlara yardım etti.

Çocukların akşam ezanının okunmasını oyunlar oynayarak beklediği konteyner kentte, bir ramazana daha vatanlarından uzakta girmenin hüznünü yaşayan Suriyeliler, kurdukları yer sofralarında ülkelerine özgü yemeklerle oruçlarını açtı.

Suriyeli Muhammed Fettah, yaptığı açıklamada, ülkelerindeki savaşın şiddetinin artırması sonucu geldikleri Türkiye'de 10. ramazanı geçirdiklerini söyledi.

Fettah, Türk devletinin kendilerine kucak açtığını ve çok yardım ettiğini belirterek, “Kampta da bize çok iyi bakıyorlar. İnşallah savaş biter ülkemizdeki durumlarda güzel olursa geri döneceğiz. Türkler çok iyi insanlar. Bizi kendi vatandaşlarından ayırmıyorlar." diye konuştu.

Türkiye'de çok huzurlu olduğunu ancak vatanını çok özlediğini ifade eden Fettah, en büyük temennisinin bundan sonraki ramazanları ülkesinde geçirmek istediğini belirtti.

Osman Bakkur da ülkesinde geçirdiği ramazanları çok özlediğini, bundan sonraki yıllarda oruçlarını vatanlarında geçirmek için dua ettiğini söyledi.