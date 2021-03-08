Kahramanmaraş’taki Millet Konakları kitapla buluşma merkezi oldu
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ilçelere kazandırdığı “Millet Konakları’nda” okuma etkinlikleri düzenliyor. Düzenlenen etkinliklerle, farklı yaş gruplarından vatandaşların kitap okuma alışkanlığı kazanması hedefleniyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak ilçelere kazandırılan Millet Konakları, pek çok sosyal faaliyete imkân tanıyor. Çok fonksiyonlu olarak inşa edilen konaklarda, Kütüphaneler Şube Müdürlüğü koordinesinde farklı yaş gruplarına yönelik okuma etkinlikleri düzenleniyor. İlki Çağlayancerit Millet Konağı’nda düzenlenen okuma etkinliklerine, İlçe Kaymakamı Özgür İşçimen, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Öztürk ile İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Amiri başta olmak üzere pek çok bürokrat ve öğrenciler katıldı. Başlatılan okuma etkinlikleri projesiyle özellikle öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının takibi, uygun kitap okuma önerileri ve başarılı öğrencilere ödüller verilmesi gerçekleştirilmiş olacak. Etkinliklerin faaliyete geçmiş tüm Millet Konakları’nda aylık periyotlarla gerçekleştirileceği bildirildi.
KONAKLAR KÜLTÜR YUVASI OLACAK
Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu düzenlenen etkinliklere ilişkin, “Çağlayancerit Okuyor temasıyla başlattığımız okuma etkinliklerimiz Millet Konakları’nın çok fonksiyonluluğu sayesinde pek çok vatandaşımızın okuma alışkanlığı kazanmasını sağlayabilecek. Özellikle öğrencilerimizin bu etkinliklerde kitaplarla hemhal olabilmesi için uzman kütüphanecilerimizle onları yönlendireceğiz. İlçelerimizdeki Millet Konakları; kitap, kültür ve eğitim gibi üç temel alanda faaliyetlere imkân tanıması sebebiyle hemşehrilerimiz ve öğrencilerimizle bir araya gelebilmek için en uygun noktalardan biri” ifadelerini kullandı.
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