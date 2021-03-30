Kahramanmaraş’taki o yolda çalışmalar tamamlanıyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Onikişubat ilçesi Yeşilyurt mahallesine yapılan Deliçay Köprüsü’ne ulaşım sağlayacak yolda çalışmalar tamamlanıyor. 1 kilometre uzunluk ve 10 metre genişliğe sahip olacak arterde, filler serimi gerçekleştiriliyor.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Onikişubat ilçesi Yeşilyurt mahallesinde yapımı gerçekleştirilen Deliçay Köprüsü’nün ardından yol çalışmalarında da sona gelindi. Yeşilyurt, Altınova, Dadağlı, Selimiye, Önsen ile Kurtlar Mahallelerine ulaşım sağlayacak köprünün tamamlanmasının ardından, köprüye bağlanacak hatta 1 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde yeni yol kazandırılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından sürdürülen çalışmalarda, genişletme çalışmaları tamamlandı. Filler seriminin ardından hatta sıcak asfalt uygulaması başlatılacak. Proje, civar mahalleler arası ulaşımın 20 kilometre kısaltılmasının yanı sıra inşa edilecek Önsen Köprüsü ve bağlantı yolları ile entegre olacak.
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:14
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:14
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|29
|64
|2. Galatasaray
|30
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|30
|55
|5. Alanyaspor
|30
|49
|6. Gaziantep FK
|30
|47
|7. Hatayspor
|29
|46
|8. Karagümrük
|30
|44
|9. Sivasspor
|29
|40
|10. Göztepe
|30
|39
|11. Antalyaspor
|30
|39
|12. Konyaspor
|29
|36
|13. Rizespor
|29
|34
|14. Malatyaspor
|29
|32
|15. Kasımpaşa
|30
|31
|16. Kayserispor
|29
|31
|17. Başakşehir
|30
|30
|18. Ankaragücü
|29
|29
|19. Erzurumspor
|30
|27
|20. Gençlerbirliği
|29
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|27
|56
|2. Samsunspor
|27
|51
|3. Altay
|27
|50
|4. Adana Demirspor
|27
|49
|5. Altınordu
|27
|49
|6. İstanbulspor
|27
|47
|7. Ankara Keçiörengücü
|27
|46
|8. Tuzlaspor
|27
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|27
|38
|11. Ümraniye
|27
|37
|12. Boluspor
|27
|32
|13. Balıkesirspor
|27
|29
|14. Adanaspor
|27
|28
|15. Menemenspor
|27
|28
|16. Akhisar Bld.Spor
|27
|25
|17. Ankaraspor
|27
|16
|18. Eskişehirspor
|27
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|30
|71
|2. M. United
|29
|57
|3. Leicester City
|29
|56
|4. Chelsea
|29
|51
|5. West Ham
|29
|49
|6. Tottenham
|29
|48
|7. Liverpool
|29
|46
|8. Everton
|28
|46
|9. Arsenal
|29
|42
|10. Aston Villa
|28
|41
|11. Leeds United
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Wolverhampton
|29
|35
|14. Southampton
|29
|33
|15. Burnley
|29
|33
|16. Brighton
|29
|32
|17. Newcastle
|29
|28
|18. Fulham
|30
|26
|19. West Bromwich
|29
|18
|20. Sheffield United
|29
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|28
|66
|2. Barcelona
|28
|62
|3. Real Madrid
|28
|60
|4. Sevilla
|28
|55
|5. Real Sociedad
|28
|45
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Villarreal
|28
|43
|8. Granada
|28
|36
|9. Athletic Bilbao
|28
|35
|10. Levante
|28
|35
|11. Celta de Vigo
|28
|34
|12. Valencia
|28
|33
|13. Osasuna
|28
|30
|14. Getafe
|28
|29
|15. Cádiz
|28
|29
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|28
|25
|18. Eibar
|28
|23
|19. Deportivo Alaves
|28
|23
|20. Huesca
|28
|21