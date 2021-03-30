Kahramanmaraş’taki o yolda çalışmalar tamamlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Onikişubat ilçesi Yeşilyurt mahallesinde yapımı gerçekleştirilen Deliçay Köprüsü’nün ardından yol çalışmalarında da sona gelindi. Yeşilyurt, Altınova, Dadağlı, Selimiye, Önsen ile Kurtlar Mahallelerine ulaşım sağlayacak köprünün tamamlanmasının ardından, köprüye bağlanacak hatta 1 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde yeni yol kazandırılıyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından sürdürülen çalışmalarda, genişletme çalışmaları tamamlandı. Filler seriminin ardından hatta sıcak asfalt uygulaması başlatılacak. Proje, civar mahalleler arası ulaşımın 20 kilometre kısaltılmasının yanı sıra inşa edilecek Önsen Köprüsü ve bağlantı yolları ile entegre olacak.