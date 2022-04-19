Kahramanmaraş’taki Öğrencilere Ücretsiz Olarak Dağıtmaya Başladı!
Millî Eğitim Bakanlığının, LGS ve YKS sınavına girecek öğrencilere destek olmak amacıyla hazırladığı çalışma kitapları Kahramanmaraş’taki öğrencilere ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ 19.04.2022, 17:27 19.04.2022, 17:57
Ülke genelinde akademik başarının artırılması amaçlanan, binlerce sorudan oluşan ünite tekrar testleri, çalışma fasikülleri ve beceri temelli kitaplardan oluşan bu yayınlar 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine ulaştırılmak üzere ilçe müdürlüklerine gönderildi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bakanlık tarafından hazırlattırılan bu yayınları törenle ilçe müdürlerine teslim etti.
Bura bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf kahraman, “en güzel şekilde bir netice elde etmek için gayret içinde olacağız.” İfadelerini kullandı.
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