Kahramanmaraş’taki Öğrencilere Ücretsiz Olarak Dağıtmaya Başladı!

Ülke genelinde akademik başarının artırılması amaçlanan, binlerce sorudan oluşan ünite tekrar testleri, çalışma fasikülleri ve beceri temelli kitaplardan oluşan bu yayınlar 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerine ulaştırılmak üzere ilçe müdürlüklerine gönderildi

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bakanlık tarafından hazırlattırılan bu yayınları törenle ilçe müdürlerine teslim etti.

Bura bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf kahraman, “en güzel şekilde bir netice elde etmek için gayret içinde olacağız.” İfadelerini kullandı.