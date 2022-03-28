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Kahramanmaraş’taki okullar kendi elektriğini üretecek

Kahramanmaraş’ta 11 okulun çatısına Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacağını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Santralin kurulması için etüt proje çalışmalarımız başladı. İhaleler yapıldıktan sonra İnşallah bu yıl içerisinde tamamlamış olacağız. Derdimiz bu ülkemizin özellikle enerji boyutuyla dışarı bağlı olduğu bir ortamda bu bağımlılığı en aza indirgemek, kendi öz kaynaklarımızla yoğurulmak istiyoruz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 28.03.2022, 12:11 28.03.2022, 12:16
Kahramanmaraş’taki okullar kendi elektriğini üretecek

Bulunduğu jeopolitik konumu sayesinde yenilenebilir enerji kaynakları açısından dünyadaki en elverişli ülkelerin başında gelen Türkiye’de, bu çevre dostu enerjiyi değerlendirmek ve enerjide dışa bağımlılığı en aza indirgemek noktasında son zamanlarda Güneş Enerji Santrallerine talebin arttığı görülüyor. Bu kapsamda harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı da geçtiğimiz aylarda Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu 48 ilde 48 pilot okul seçerek okulların çatısına Güneş Enerji Santrali kurmuştu. Gelinen noktada ise Bakanlık, “Çevre Dostu Okul Projesi” çerçevesinde Türkiye’nin her ilçesinde 1 okula Güneş Enerji Santrali kuracak. Gerçekleştirilecek proje hakkında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, kentte GES’lerin kurulacağı okullar ve bunların sağlayacağı avantajlar hakkında gazetemize bilgiler verdi. Konuşmasında santrallerin kurulması için etüt proje çalışmalarının başladığını kaydeden Müdür Kahraman, ihalenin ardından yapım çalışmalarının başlayacağını söyledi. Projenin ise 2022 yılı içerisinde tamamlanacağını tahmin ettiklerini söyleyen Kahraman; “Proje tamamlandığında 50 tane okulumuzun elektrik enerjisini çok rahat bir şekilde karşılayabileceğimizi umuyoruz” şeklinde konuştu.

“İŞTE SANTRALİN KURULACAĞI OKULLAR”

Müdür Yusuf Kahraman, ‘Çevre Dostu Okul Projesi’ne ilişkin şunları söyledi: “Bu projeyle okullardaki öğrencilerimizin enerji üretimi, tasarruf ve çevre bilinci konusunda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda da Türkiye genelinde her ilçede ilimiz genelinde ise toplam 11 ilçemizdeki 11 okulumuzda güneş enerji santralleri kurulacaktır.  Santralin kurulması için etüt proje çalışmalarımız başladı. İhaleler yapıldıktan sonra inşallah bu yıl içerisinde tamamlamış olacağız. Bu 11 ilçedeki okullarımızı belirtecek olursak: Onikişubat ilçemizde 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulumuz, Elbistan ilçemizde Ali Tekinsoy Ortaokulumuz, Göksun ilçemizde Yavuz Selim Ortaokulumuz, Çağlayancerit ilçemizde Çağlayancerit İmam Hatip Ortaokulumuz, Ekinözü ilçemizde Ekinözü Abdurrahim Karakoç İlkokulumuz, Nurhak ilçemizde Nurhak İlkokulumuz, Dulkadiroğlu ilçemizde Muhsin Yazıcıoğlu Ortaokulumuz, Afşin ilçemizde Aşık Mahzuni Şerif Ortaokulumuz, Türkoğlu ilçemizde Yavuz Selim Ortaokulumuz, Pazarcık ilçemizde Çimko İlkokulumuz, Andırın ilçemizde Cumhuriyet İlkokulumuz, bu proje kapsamında güzel bir şekilde ‘Çevre Dostu Okul Projesi kapsamına alınmıştır.

PROJEYLE YAĞMUR SULARI, ARTAN YEMEKLER DEĞERLENDİRİLECEK!

“Çevre Dostu Okul Projesi” kapsamında okullarımızın çatılarına güneş enerji sistemi kurulacak, ardından yağmur sularını değerlendirmek amacıyla yine oluklar sistemiyle yağmur suları bir depoda toplanacak, bu toplanan sular okulun bahçe sulaması ile okulun temizliğinde kullanılacak. Yine okullarımızın pansiyonlarındaki artan yemekler ve diğer gıda maddeleri kompost sistem şekliyle tekrar gübre olarak doğaya temiz bir şekilde kazandırılacak.

“PROJE İLK OLARAK TÜRKİYE GENELİNDE 48 İLDEKİ 48 OKULDA KULLANILDI”

Bunun bir örneğini de biz ilimizde Onikişubat İlçemizde Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisemizde kurduk. Okulumuzun çatısına kurduğumuz güneş enerji sistemleriyle okulumuzda kullanılacak olan enerjiyi şu anda kendimiz üretiyoruz. Buradaki enerjiyi kendimiz ürettiğimiz gibi artan enerjiyi de yerel elektrik dağıtım şirketimiz olan Akedaş’a da satmak suretiyle bir gelir elde ediyoruz. Bu proje ilk olarak Türkiye genelinde 48 ildeki 48 okulda kullanıldı ve başarıyla neticelendi. Buradan hareketle şu anda 11 ilçemizdeki 11 okulumuzda da aynı şekilde bir güzelliğe adım atmış olacağız. Ve bu anlamda da hem okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz boyutuyla bu okullarımızda bu bilinci oluşturmak istiyoruz ve bu kapsamda ilgili okullarımız ve öğrencilerimiz de bilgilendirildi. Okullarımızdaki öğrencilerimizde bir sinerji oluştu. 

“ARTAN ELEKTRİK AKEDAŞ’A SATILMAKTADIR”

Teknik bilgi vermek boyutuyla detaya inmek istiyorum. Şehit İdari Ateşe Galip Özmen Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisemizdeki enerji üretimiyle ilgili detaylı teknik bilgi verecek olursak, şu anda pilot olarak uygulanan okulumuzun çatısında 288 tane panelimiz var, 1 panelin üretim gücü 395 Watt, Toplam Kurulu Güç ise 113,76 Kilovat. Yani günlük ortalama elektrik üretimi 773,57 Kilovat. Bu okulumuzda yıllık elektrik üretimi ise 282,353,05 Kilovat. Bunun ne anlama geldiğini bir kıyaslama boyutuyla daha iyi anlatmak isterim. Tam kapasite ile çalıştığında havanın açık olduğu bir günde üretilen elektrik enerjisinin yarısı okulun tüm elektrik ihtiyacını karşılamakta diğer kalan yarısı da elektrik dağıtım şirketi Akedaş’a satılmaktadır. 1 okuldan 2 okulun, bu okulumuz da pansiyonuyla atölyeleriyle büyük bir okulumuz, böyle bir okulun elektrik ihtiyacı karşılandığı dikkate alındığında benzer projeyle en az 50 tane okulumuzun elektrik enerjisini çok rahat bir şekilde karşılayabileceğimizi umuyoruz.

“KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA YOĞURULMAK İSTİYORUZ”

Derdimiz bu ülkemizin özellikle enerji boyutuyla dışarı bağlı olduğu bir ortamda bu bağımlılığı en aza indirgemek, kendi öz kaynaklarımızla yoğurulmak istiyoruz. Okullarımızda da bu işin ilk adımı olarak atılan bu ‘Çevre Dostu Okul Projesi’yle inşallah, bir adım daha atmak suretiyle bir neticeye ulaşmış olacağız.”
 

#aksu tv haber #Güneş Enerji Santrali #GES #İl Millî Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman #Aksu Haber #Okul #Kahramanmaraş
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