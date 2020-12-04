Kahramanmaraş’taki Sarıçukur grup yolu asfaltlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Onikişubat İlçesi’nde Sarıçukur Grup Yolunda sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Sarıçukur ve Maksutlu Mahalleleri başta olmak üzere Bertiz bölgesinin batı mahalleleri tarafından kullanılmakta olan 2 bin500 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yolda sıcak asfalt çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Bertiz - Yedikuyular arasındaki yola alternatif olarak kullanılan Sarıçukur Grup Yolunda ulaşımın daha konforlu hale gelmesi için gayret sarf ediyor.