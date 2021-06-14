Kahramanmaraş’taki taksi sürücüleri kararı sevinçle karşıladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılanma sürecinde meslek gruplarını bir bir resmi twitter hesabından açıklamıştı. Bunlardan bir tanesi de taksici esnafıydı.

Kahramanmaraş’taki taksici esnafları kendilerine tanınan aşı hakkını büyük sevinçle karşıladı.

Bazı taksiciler aşılarını olurken bazıları ise sırasını bekliyor.

Bankalar Taksi Durağı Başkanı Haydar Yeşil, meslektaşlarının bir an önce aşı önceliğinden faydalanmalarını istedi.