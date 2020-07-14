Tüm gücüyle Türkiye’nin ve Kahramanmaraş’ın ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışan, üreten, ihracat yapan Kahramanmaraşlı sanayiciler, COVID-19 salgını sürecinde dahi istihdamını düşürmeden, üretim ve ihracatını sürdürerek pazar arayışlarını artırdı.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en önemli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçları açıklandı.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması’nda geçen yıla göre 2 firma aratarak Kahramanmaraş’tan 11 firma ilk 500 firma arasında yer aldı.

Kahramanmaraş, büyük şirketler kategorisinde ilk 1000’de en çok şirketi olan illerde 8. sırada yer alıyor.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında listeye giren Kahramanmaraş şirketlerini tebrik ederek “Şirketlerimiz büyüdükçe ekonomimiz ve İstihdam imkanlarımız da büyüyor.” dedi.