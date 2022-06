Kahramanmaraş’tan 15 firma ilk 500 arasında!

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en önemli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçlarına göre Kahramanmaraş’tan 15 firma ilk 500 firma arasında yer aldı.

Tüm gücüyle Türkiye’nin ve Kahramanmaraş’ın ekonomik ve sosyal kalkınması için çalışan, üreten, ihracat yapan Kahramanmaraşlı sanayiciler, COVID-19 salgını sürecinde dahi istihdamını düşürmeden, üretim ve ihracatını sürdürerek pazar arayışlarını artırdı.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en önemli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının sonuçları açıklandı.

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması’nda geçen yıla göre 5 firma aratarak Kahramanmaraş’tan 15 firma ilk 500 firma arasında yer aldı.

Listeye göre kentte enerji sektörü başta olmak üzere tekstil, kâğıt, çimento ve metal sektöründe faaliyet gösteren firmalar Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içerisinde girdi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında listeye giren Kahramanmaraş şirketlerini tebrik etti.

Listede; Afşin Elbistan elektrik üretim ve tic. A.Ş. önceki dönem yer almazken bu dönem 75 sırada yer aldı. Onu 99 sıradan 82’ye düşen kipaş mensucat işletmeleri A.Ş. takip etti.

Kahramanmaraş’ta ilk 500 giren firmalar arasında üçüncülüğü 145. Sırada yer alan KİPAŞ KÂĞIT SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş., dördüncülüğü 160. Sırada yer alan ŞİRİKÇİOĞLU MENSUCAT san. Ve tic. A.Ş., beşinciliği 197. Sırada yer alan MEM TEKSTİL san. Ve tic. A.Ş., altıncılığı 217. sırada yer alan KAHRAMANMARAŞ KAĞIT san. Ve tic. A.Ş., yedinciliği 257. Sırada yer alan İSKUR TEKSTİL ENERJİ tic. Ve san. A.Ş., sekizinciliği 320. Sırada yer alan KÇS KAHRAMANMARAŞ ÇİMENTO BETON SANAYİ, dokuzunculuğu 332. Sırada yer alan MAREN MARAŞ ELEKTİRİK ÜRETİM san. Ve tic. A.Ş., onunculuğu 406. Sırada yer alan GEMCİLER GÜVEN METAL san. Ve tic. A.Ş., on birinciliği 411. Sırada yer alan İSKUR BOYA TEKSTİL tic. Ve san. A.Ş., on ikinciliği 441. Sırada yer alan ARIKAN MENSUCAT san. Ve tic. A.Ş., on üçüncülüğü 444. Sırada yer alan MATESA TEKSTİL san. Ve tic. A.Ş., on dördüncülüğü 450. Sırada yer alan ERDEM TEKSTİL San. Ve tic. A.Ş., on beşinciliği ise 471. Sırada yer alan ŞİRİKÇİLER TEKSTİL San. Ve tic. A.Ş. aldı.