Kahramanmaraş’tan Avrupa ülkelerine turşuluk biber ihracatı

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa BOZKURT, Türkoğlu İlçesine bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesinde turşuluk Kornişon, Jalapeno (Meksika) Biberi, Süs (Çin) Biberi ve sofralık Hıyar yetiştiriciliği yapan ve İlde bu alanda DİTAP (Dijital Tarım Pazarı) kapsamında sözleşmeli üretim ve satış yapan çiftçilerden Rızvan Peker'i ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Rızvan Peker, DİTAP üzerinden İzmir ilindeki bir turşu firması ile yapmış olduğu 4 bin tonluk satış sözleşmesi kapsamında İzmir iline günlük ortalama 50 ton sevkiyat yapıyor. Sevk edilen ürünler ilgili firma tarafından Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Bunun yanında Ankara’da bir turşu fabrikasıyla da yine DİTAP kapsamında 2 bin tonluk Jalapeno (Meksika) Biberi ve bin tonluk Süs Biberi satışı sözleşmesi yapmış olup, bu ürünler de fabrika tarafından iç pazarda tüketime sunulmak üzere işleniyor. Son olarak yine iç pazarda tüketilmek üzere günlük 30 ton civarında sofralık Hıyar üretimi yapan çiftçi Peker, bu ürünleri de bölgedeki illere sevk ediyor. Üretim yaptığı 6 ay boyunca 400 civarında mevsimlik işçi istihdam ediyor.