Kahramanmaraş’tan Azerbaycan’ın Zaferine anlamlı mesaj!
Kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi’nin birinci yıldönümünde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki dijital panolardan “Zafer bayramın kutlu olsun Can Azerbaycan” mesajını paylaştı.
KAHRAMANMARAŞ 09.11.2021, 16:24
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nin yıldönümünde şehri mavi, kırmızı ve yeşil renklere bürüdü. Kentteki tüm dijital panolardan paylaşılan mesajda, “Zafer bayramın kutlu olsun Can Azerbaycan” ifadeleri yer aldı. Geçtiğimiz yıl 44 gün süren vatan muharebesi gerçekleştiren ve 8 Kasım'da kültür başkenti Şuşa'yı kurtaran Azerbaycan’a bir tebrik de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den geldi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Başkan Güngör, “Selam olsun Türk’ün Bayrağına, Selam olsun Karabağ’a, Şuşa’ya… Can Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi’nin 1. yıldönümü kutlu olsun. Tek millet iki devlet” ifadelerini kullandı.
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