Kahramanmaraş’tan bir isim daha federasyonda görev aldı

Ankara'daki özel bir Otel'de yapılan seçimli genel kurulda divan başkanlığını Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı yaptı.

Seçime tek aday olarak giren İbrahim Türkiş, kullanılan 119 oyun 111'ini alarak federasyonun ilk başkanı oldu. 8 oy ise geçersiz sayıldı.

Türkiş başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda ise Yücel Yılmaz, Şahin Hopur, Bülent Odabaşı, Hasan Aydın gibi isimler yer aldı

İbrahim Türkiş, genel kurulda yaptığı konuşmada, yağlı güreşin lokomotifliğini yaptığı geleneksel güreş dallarının artık Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu çatısı altında yer alacağını söyledi.