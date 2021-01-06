Kahramanmaraş’tan ilçelere 2 bin adet tablet bilgisayar gönderildi

Uzaktan eğitim sürecinde internet ve cihaz gereksinimi olan öğrenciler için milli eğitim Bakanlığı tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüklerine tablet bilgisayarlar gönderilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş’ta da tablet bilgisayarlar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılıyor.

Milli eğitim bakanlığı tarafından gönderilen 2000 adet tablet bilgisayar, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın da katılımı ile öğrencilere dağıtılmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü M. Said Kırmacı Toplantı Salonu'nda Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın da katılımı ile gerçekleştirilen programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 2000 adet tablet bilgisayarın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ulaşmış olduğunu belirtti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ise ağır bir süreçten geçildiğini belirterek, Türkiye’nin gerek eğitim alanında gerek sağlık noktasında birçok noktada bu süreci en başarılı yöneten ülke olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ile İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılmak üzere 2000 adet tablet bilgisayarı İlçe Milli Eğitim Müdürlerine teslim etti.

Program sonunda bir açıklama yapan Müdür Yılmaz, " Kurum, Kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Tablet Bağışı Bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ise yaptığı açıklamada "Hayırseverlerimizin Uzaktan Eğitime Destek İçin Tablet Bağışı Yapmalarını Bekliyoruz" dedi.