Kahramanmaraş’tan kış aylarında hangi bölgelere turlar düzenleniyor

Yedikuyular Kayak Merkezi’ne çevre illerden bireysel ve turizm şirketleriyle gelen misafirler yoğunluk oluşturuyor.

Öte yandan Kahramanmaraş’tan da çevre illere de turizm acenteleri tarafından kış aylarının gelmesiyle birlikte turlar düzenlenmeye devam ediyor.

Peki, kış aylarında ne gibi turlar düzenleniyor, Aksu Haber ekibi olarak sizler için araştırdık.

Seyahat Danışmanı Safa Güzelbulut, Aksu Haber’e yaptığı açıklama da “yedikuyular kayak merkezi olduğu için önceki yıllardaki gibi Erciyes turları ayarlamıyoruz ama Nevşehir turlarımız devam ediyor” diye konuştu.