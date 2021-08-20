Kahramanmaraş’tan sel bölgesine 4. yardım tırı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda yürütülen çalışmayla sel bölgelerine ulaştırılmak üzere yeni bir yardım aracı daha yola çıktı. Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan dayanışma tırına ilişkin açıklamada bulunan Başkan Güngör, “Ülkemizde afetlerle karşıya kaldık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız oldu. Öncelikle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz, bütün vatandaşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız her biri dayanışma içerisinde bu bölgelerimizin yaralarını sarıyor. Kahraman şehrimizde gerek yangın, gerekse sel başladığı günden bugüne kadar bölgedeki ihtiyaçlara yönelik desteğini sürdürüyor” diye konuştu.

Kahramanmaraş Yanınızda

Başkan Güngör açıklamasının devamında, “Bugün kahraman şehir olarak dördüncü yardım ve destek tırımızı yola çıkarıyoruz. Destek veren bütün Kahramanmaraşlı hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Bugünkü tırımızı Esnaf ve Sanatkârlar Odamızın destekleriyle yola çıkarıyoruz. Ayrıca Çağlayancerit Kaymakamlığımız da destek verdi. El emeği ve alın teriyle çalışan esnaflarımızın bu kazançlarını oradaki kardeşlerimiz, vatandaşlarımız için paylaşmasından dolayı da kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. Kahraman şehir olarak biz de varız, yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Esnaf Destek Verdi

Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Kuybu ise yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda sel bölgelerine bir yardım aracımızı daha gönderiyoruz. Kahramanmaraş’ımızın esnafları vatanının milletinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Destek sağlayan tüm esnafımıza, kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Sel bölgesine ulaştırılmak üzere ilk araç Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilmişti. İkinci araç ise Kahramanmaraşlı iş insanının destekleriyle bölgeye ulaştırıldı. Kastamonu ve Sinop için hazırlanan 3. ve 4. araçlar ise Büyükşehir Belediyesi, AFAD, KTSO ile KMESOB işbirliğinde bölgeye ulaştırıldı.