Kahramanmaraş’tan Suriye’nin Afrin bölgesine yardım eli uzatıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İşbirliğinde Suriye’nin Afrin Bölgesindeki yaklaşık 200 Sporcu Gence Spor malzemelerinden oluşan yardım paketi ulaştırıldı.

Kahramanmaraş’tan Suriye’nin Afrin Bölgesine yardımları ulaştırmak için yola çıkan heyette Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu As Başkanı Şahin Hopur, Serbest Stil Güreş’te Avrupa ve Dünya Şampiyonu Harun Doğan, Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı Ramazan Gürbak ve Aksu Haber ekibimiz katılım sağladı.

Malzemelerin dağıtımının gerçekleştirileceği spor salonunda düzenlenen etkinlikte yüzlerce sporcu Kahramanmaraş’tan gelen heyete yeteneklerini sergiledi.

Yeteneklerin sergilenmesinin ardından heyet gençlere spor malzemelerini kendi elleriyle teslim etti ve çocukların yüzlerinde tebessüm oldu.

Genç sporculara hediyelerini takdim eden heyete ise el emeği göznuru hediyeler verildi.

Programın gerçekleşmesinde emeği olan Afrin Koordinasyonundaki Zeytindalı Harekât Bölgesi Ferdi Sporlar Koordinatörü Mehmet Erişik, Zeytindalı Harekât Bölgesi Gençlik ve Spor Genel Koordinatörü Mahmut Kozan ve Zeytindalı Harekât Bölgesi AFAD Genel Koordinatör Ömer Tosyalı’ya AS Başkan Hopur ve heyet tarafından hediyeler takdim edildi.