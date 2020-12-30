Kahramanmaraş’tan Suriye’ye 15. yardım tırı yola çıktı

Kahramanmaraş İHH Şube Başkanı Yusuf Bülbül, “Rotamız iyilik, yükümüz insanlık” sözüyle hareketle 2020 yılında içerisinde Suriye’ye 15. yardım tırının yola çıktığını söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 30.12.2020, 15:32 30.12.2020, 17:26
Kahramanmaraş’tan Suriye’ye 15. yardım tırı yola çıktı

Kahramanmaraş İHH Şube Başkanı Yusuf Bülbül, yardım faaliyetleri hakkında yaptığı açıklamada; “Kahramanmaraş İHH olarak, “Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık” diyerek Aralık ayında 6. Yardım tırımızı, 2020 yılında ise 15. yardım tırımızı bugün Suriye’ye doğru yola çıkarttık. Bugün gönderdiğimiz tırımızda 3400 adet battaniye, 200 paket gıda, 31 adet hijyen seti, 1828 adet atkı, bere, 250 adet okul çantası, 300 adet oyuncak, 431 adet giyim ve ayakkabı, 1250 adet meyve suyu ve bisküvi, defter, boya kalemi gibi yardım malzemeleri var. Hanım kardeşlerimiz 1 aydan bu yana el emeği, göz nuru ile Suriyeli kardeşlerimiz için atkı, bere ördüler ve diktiler. Hanım kardeşlerimize özellikle teşekkür ediyorum.

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7 kişilik Genç İHH ekibimiz de bugün Suriye’ye geçti, Cerablus bölgesinde inşallah bu yardımlarımızı bizzat dağıtacaklar. Ayrıca kendi hazırlamış oldukları oyuncakları, meyve suyu ve bisküvi gibi çocukların hoşuna gidecek ürünleri orada Suriyeli yetim çocuklarımıza hediye edecekler” dedi. 

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İHH olarak sadece Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ve yetim çocuklara değil Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahiplerine düzenli yardımların yapıldığını kaydeden Bülbül, “Kahramanmaraş’ta ki ihtiyaç sahiplerine ve yetimlerimize de sürekli ve düzenli destek veriyoruz. 2020 yılında Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde toplam 1.5 Milyon TL tutarında ayni ve nakdi yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ve yetim ailelerimize ulaştırdık.

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İnşallah 2021 yılında da bu çalışmalarımıza bütün hızımızla devam edeceğiz. Tüm bağışçılarımıza bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, destek vermeye devam etmelerini rica ediyoruz,  tüm bağışçılarımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

#Kahramanmaraş İHH Şube Başkanı Yusuf Bülbül #Kahramanmaraş #Aksu Haber #aksu tv haber
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