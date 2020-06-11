Kahramanmaraş'tan Türkiye’nin dört bir yanına o meyve gönderiliyor!

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün vermiş olduğu desteklerle çilek üretimine başlayan Kahramanmaraşlı çiftçiler hem köylerine geri döndüler hem de Türkiye’nin dört bir yanına çilek gönderiyorlar.

Kahramanmaraşlı çilek üreticisi Ökkeş CİNGÖZ İl tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ederek, eskiden il dışına çalışmaya gidiyorduk şimdi ise çilek yetiştiriciliği sayesinde hem geçimimizi sağlıyoruz hem de mevsimlik işçi çalıştırarak çevremize fayda sağlıyoruz diyerek çilek yetiştiriciliği yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Diğer tüm tarımsal faaliyetlerde olduğu gibi çilek yetiştirilen tarlalarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından sağlıklı ürün elde si için mutat aralıklarla kontrol ediliyor.