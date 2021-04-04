Kahramanmaraş Valiliğinden vatandaşlara Kovid-19 tedbirlerinden taviz vermeyin uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da vaka sayılarının arttığı ve vatandaşların maske mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermemesi gerektiği belirtildi.

İllere göre haftalık vaka sayılarının yer aldığı haritanın gösterildiği paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Kovid-19'la mücadelemizi rehavete kapılmadan tedbirlere harfi harfine uyarak sürdürelim. Lütfen, aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadeleye devam edelim. Maske, mesafe ve temizlik kurallarından taviz vermeyelim."