Kahramanmaraş Valisi Coşkun, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Coşkun,Kurban Bayramı dolayısıyla, gazi emniyet personeli bekçi Fahri Abdurrahmanoğlu, Kıbrıs Gazisi Ali Garip, şehit piyade er Mehmet Akif Türkön ve Şehit Başkomiser Hüsamettin Canbolat'ın aileleriyle bir araya geldi.

Ziyaretler sırasında şehit ve gazi aileleriyle bir süre sohbet eden Vali Coşkun, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Şehitlerimizin kıymetli ailelerini ve gazilerimizi ziyaret etmeye devam edeceğiz inşallah. Bu vesileyle de tüm şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimiz ve ailelerine sağlıklı hayırlı ömürler diliyor, Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit aileleri ve gaziler de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, Vali Coşkun'a teşekkür etti.

Vali Coşkun'a ziyaretleri esnasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da eşlik etti.