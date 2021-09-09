Kahrammanmaraş yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu!

Edebiyatın ve şiirin yanı sıra gastronominin başkenti kahramanmaraş’ta pandeminin etkisini azalttığı şu dönemde turistler tarafından ilgi gören şehirlerin başında yer alıyor.

Kahramanmaraş Lokantacılar, Kebapçılar Tatlıcılar Odası Başkanı aynı zamanda MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur birçok sektörün yeniden hayat bulduğunu söyledi.