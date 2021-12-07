Kahvaltıda her gün poğaça tüketmenin zararları!
Poğaça, vaktimizin olmadığı günlerde kahvaltı zahmetinden bizi en hızlı kurtaran yiyeceklerden birisi olarak görülmektedir.
KAHRAMANMARAŞ 07.12.2021, 13:54 07.12.2021, 17:48
Poğaça, vaktimizin olmadığı günlerde kahvaltı zahmetinden bizi en hızlı kurtaran yiyeceklerden birisi olarak görülmektedir.
İster öğrenci olalım ister çalışan, doyurucu olduğu için poğaça sayesinde kahvaltı öğününü hızlı bir şekilde atlayabiliyoruz.
Peki, her gün poğaça tüketmek vücutta ne gibi problemlere yol açıyor ve zararları nelerdir?
Aksu Haber’e konuyu değerlendiren Diyetisyen Nur Kral, kahvaltıda haşlanmış yumurta, tam buğday ekmeyi yada kepek ekmeği, bir dilim beyaz peynir 5 adet zeytin ve 2 adet ceviz tüketmenin bir adet poğaçaya eşdeğer kaloride olduğunu söyleyerek böylelikle daha sağlıklı beslenilebileceğini söyledi
Namaz Vakti 08 Aralık 2021
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